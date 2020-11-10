Траньков: Понимаю переход Трусовой, но не могу понять, почему ушла Косторная

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков оценил переходы Александры Трусовой и Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Траньков объясняет, что Трусова вполне могла уйти, поскольку была всего лишь третьей с амбициями быть первой. По мнению Транькова, Трусова могла быть недовольной.
«Я не понимаю переход Косторной. Я никогда не пойму, почему Косторная, лидер, ушла. Вот этого я не понимаю, – сказал Траньков в интервью Василию Конову.
Ранее российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выиграла четвертый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани. Второе место в соревнованиях заняла Алена Косторная.
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