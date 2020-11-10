Континентальная хоккейная лига выложила официальный список травмированных — обновление на утро 10 ноября.

В стане больных и травмированных «Йокерита» находятся сразу 14 игроков. Это вратарь Янис Калниньш, защитники Алекс Грант, Джонатан Пудас, Никлас Фриман, Томми Кивистё и Давид Скленичка, форварды Брайан О’Нилл, Никлас Енсен, Вели-Матти Савинайнен, Джордан Шрёдер, Петер Регин, Юлиус Юнттила, Антти Пильстрём и Хенрик Хаапала.

Ранее пресс-служба «Йокерита» информировала о новых кейсах заражения коронавирусом среди хоккеистов команды. У «Йокерита» сыграно на шесть матчей меньше СКА. Команда занимает седьмое место в Западной конференции с двадцатью тремя очками.

Сегодня, 10 ноября, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. На «Хартвалл Арене» финны сыграют домашний матч с петербургским СКА. Матч в Хельсинки начнется в 19.30. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.