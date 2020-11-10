Чемпионка Европы Алена Косторная прокомментировала свою новую произвольную программу, сообщив, что будет шлифовать ее в Казани до окончания этапа Кубка России.

По словам Косторной, эту произвольную программу ей поставила Ше-Линн Бурн. Тема программы — история любви.

«В зависимости от настроения, с каким я выйду на лед, программу можно катать по-разному. Так что это и история любви, и программа-настроение», — приводит слова Косторной сайт ФФКР.

Косторная отметила, что программу надо еще «чистить», отрабатывать, а времени до Гран-при остается не так много. Чтобы его не терять Косторная остается в Казани, поскольку все ее тренеры находятся здесь.

Напомним, Алена Косторная заняла второе место на этапе Кубка России в Казани, уступив лишь Александре Трусовой.