В возрасте 91 года после тяжёлой болезни умер советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин. Информация об этом дана на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

За свою карьеру Москвин подготовил группу выдающихся фигуристов, среди которых его супруга — пятикратная чемпионка СССР в одиночно катании Татьяна Москвина. Москвин воспитал олимпийских чемпионов Людмилу Белоусову и Олега Протопопова. Под его началом тренировались Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и многие другие.

Во время карьеры фигуриста Мсквин выступал в паре с Майей Беленькой. Пара трижды становилась чемпионом СССР в парном катании. Москвин был первым советским фигуристом, который участвовал в чемпионате Европы в 1956 году.