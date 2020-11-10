Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком матча четырнадцатого тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1). Форвард забил победный мяч на 79-й минуте.

В голосовании принимали участие болельщики «Зенита». Капитан сборной России, лишившийся повязки в клубе, набрал 51% голосов.

Напомним, что на протяжении матча фанаты освистывали Дзюбу из-за скандала с интимным видео, просочившимся в интернет. Также они активно свистели, когда Дзюба подошел к точке, чтобы пробить пенальти, который в итоге не был реализован.

Эксперты «Матч ТВ» также признали его лучшим игроком встречи, которая завершилась со счетом 3:1. После матча Дзюба поклонился болельщикам, но не подошел к фанатскому виражу.

Набрав 30 очков, «Зенит» остался на втором месте в турнирной таблице. «Краснодар» с 18 баллами идет десятым, лидирует в чемпионате московский ЦСКА (31).