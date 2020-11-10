Олимпийский чемпион 2014 года в парном катании Максим Траньков дал свою оценку профессиональным качествам олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в декабре прошлого года объявила о приостановке карьеры, а нынешней осенью стала ведущей десятого сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Траньков не знает, вернется ли Алина в спорт, не желая об это думать.

Сейчас Алина выглядит шикарно в роли телеведущей, над собой работает. Молодец. Надеюсь, что вырастет в хорошего телевизионного деятеля», — сказал Траньков в шоу Василия Конова.

Траньков подчеркнул, что Загитова все еще находится в процессе обучения. По мнению бывшего фигуриста, Алина выполняет свою работу нормально — не супер, но и не отвратительно.

В том же интервью Траньков недоумевает уходу Алены Косторной от Этери Тутберидзе.