Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин оценил исполнение произвольной программы Александры Трусовой на этапе Кубка России в Казани.

По словам Ягудина, ему очень хочется когда-нибудь наконец увидеть чистый-чистый прокат произвольной программы Александры Трусовой, чтобы она всем дала жару.

«Она не только Русская Ракета, она в хоккейном смысле та самая Красная Машина — человек, который выходит и бомбит — четыре четверных прыжка, три из которых сделано, каскад «четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов» в конце программы — всё это очень круто», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Напомним, что Трусова уверенно выиграла соревнования, чисто выполнив три четверных прыжка. За произвольное исполнение Трусова получила 171,21 балла и в сумме набрала 248,63 очка. Оба балла превышают мировые рекорды. Второе место заняла Алена Косторная.