Телекомментатор Дмитрий Губерниев оценил вероятность возвращение в фигурное катание олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Губерниев отметил, что спортсменка сейчас является студенткой и работает на Первом канале ведущей Ледникового периода.

«Если бы Загитова хотела бы вернуться в спорт, то она бы туда вернулась. На данный момент она спортсменкой не является», — приводит слова Губерниева Sport 24.

Губерниев заметил, что Загитова не ощущает себя спортсменкой. А вот вернется она в спорт или нет, по словам Гурнеиева, это второй вопрос. Известный комментатор считает, что, скорее нет, чем да. При этом замечает, что будет только счастлив, если ошибется.

Напомним, что Загитова приостановила карьеру в любительском фигурном катании в декабре прошлого года.