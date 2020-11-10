В чемпионате России тихой цапой сыграли уже 14 туров. Турнир близится к своему экватору, а значит время заглянуть в турнирную таблицу.

1. ЦСКА — 31 очко

Армейцы справились с тяжелым стартом, ввели в бой все свои дорогостоящие покупки, а главное заиграли молодежь. Но текущее лидерство ЦСКА во многом стало возможно даже не из-за покупок — ни Эйджуке, ни Гайч, ни Фукс по разным причинам не являются игроками стартового состава. Зато молодые в лице Мамардишвили и Кучаева играет отменно. Им вторят Обляков, Чалов и, конечно, несравненный Никола Влашич. На уровне РПЛ ЦСКА невероятно стабилен, однако выводы делать рано. Посмотрим, как армейцы преодолеют первый зимний месяц — во все времена ЦСКА проваливался именно в декабре.

2. «Зенит» — 30 очков

«Зенит» лучше других участников Лиги чемпионов справляется с плотным графиком. Команда Сергея Семака очень вовремя одержала две победы. В отличие от «Локомотива» и «Краснодара», которые свои матчи проиграли, петербуржцы это сделали при этом не самым бойким составом. Сейчас восстановятся Азмун, Малком и Дриусси, интегрируется Вендел, отдохнет Дзюба, — шансы «Зенита» достойно завершить этот календарный год весьма высоки.

3. «Спартак» — 28 очков

Мощно стартовавший «Спартак», стал постепенно терять очки. Проиграв «Ростову», команда Доменико Тедеско не выиграла у «Урала». Болельщики не понимают, а что изменилось? Команда играет одинаково, но очков набирать перестала. Пока «Спартак» не пользуется своим козырем в виде игры без еврокубков. Определяющей для красно-белых, конечно, станет игра в Петербурге в декабре.

4. «Динамо» — 26 очков

Играющее в недельном графике «Динамо» воспрянуло после прихода тренера Сандро Шварца. Бело-голубые прибавили примерно во всем, а самое главное — стали набирать очки там, где раньше их теряли. Игра радует болельщиков — в исторически самом скучном московском дерби с «Локомотивом» «Динамо» разгромило соперника, забив пять. Такое «Динамо» может и «Спартак» обойти, что по прогнозу Владислава Радимова, непременно случится.

8. «Локомотив» — 21 очко

За шумихой вокруг Дзюбы и матча «Зенит» — «Краснодар» как-то не слышно прошла очередная неудача команды Марко Николича в чемпионате России. Видимо, этому способствует хорошая игра в Лиге чемпионов — во всех трех матчах «Локо» сыграл выше своих возможностей. А вот в чемпионате что-то случается. Наверное, не этого ожидал Василий Кикнадзе, приглашая сербского тренера, вместо Юрия Семина.

10. «Краснодар» — 18 очков

«Краснодар» проводит худший сезон во внутреннем первенстве за долгие голы. Неудачные селекционные решения, неопытность Мурада Мусаева, многочисленные травмы, — все это не позволяет «Краснодару» сформировать целостный фокус на два турнира. Наверное, со временем «Краснодар» возьмет свое — игр станет меньше, футболистов больше. Но вряд ли руководство будет довольно, подводя итоги сезона.