На четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани во вторник, 10 ноября, прошли состязания в танцах на льду.

Турнир завершился успешно для Анастасии Скопцовой и Кирилла Алешина. Пара показала наивысший суммарный балл по итогам ритм-танца и произвольного танца. Общая сумма составила 199,56 баллов.

На втором месте закрепились Светлана Лизунова и Александр Вахнов. Судьи оценили их результатом в 165,71 балла.

Тройку лучших замкнули Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко. За свой прокат дуэт получил от судей 146,42 балла.

Напомним, до старта этапа с соревнований снялись две московские пары — Александра Степанова/Иван Букин и Софья Шевченко/Игорь Еременко. Причина снятия — у одного из тренера проявились признаки ОРВИ и всей группе пришлось сесть на карантин.