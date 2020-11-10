Российский специалист по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на смерть заслуженного тренера СССР Игоря Москвина, который скончался 10 ноября в возрасте 91 года.

«Это человек с мировым именем, человек, сделавший свой вклад в развитие нашего вида спорта. Мы все ему благодарны, и в, первую очередь, я, его ученик, благодаря ему стал спортсменом, тренером и человеком», — цитирует Мишина ТАСС.

Отметим, что под руководством Игоря Москвина Мишин вместе с Тамарой Москвиной в 60-х годах 20-го столетия становился чемпионом СССР и вице-чемпионои мира и Европы в парном катании.

Во время карьеры фигуриста Мсквин выступал в паре с Майей Беленькой. Пара трижды становилась чемпионом СССР в парном катании. Москвин был первым советским фигуристом, который участвовал в чемпионате Европы в 1956 году.