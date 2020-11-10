Олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева продемонстрируют показательные номера на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Соревнования пройдут в «Мегаспорте» 20 и 21 ноября.

На 22 ноября запланирована церемония награждения, после которой победители и призеры этапа представят шоу-номера. В их числе заявлены Загитова и Валиева.

Ранее Алина Загитова представила показательный номер на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. Загитова чисто исполнила тройной лутц, затем прыгнула тройной флип, споткнулась на выезде и упала, а также на втором тройном лутце сделала нечеткий выезд. После завершения выступления многие зрители поднимали плакаты с именем «Алина».