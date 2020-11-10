Ежегодное биатлонное шое «Рождественская гонка», которая каждый декабрь проходит на арене «Шальке» в Гельзенкирхене, в этом году состоится в Рупольдинге.

В сентябре проходила информация, что традиционное мероприятие отменено из-за коронавируса, однако организаторы поменяли свое решение — гонке быть.

«Конечно, мы бы хотели снова провести большой биатлонный праздник на стадионе в Шальке. Но я думаю, что мы нашли отличную альтернативу в Рупольдинге, особенно это касается спортивного аспекта», – отметил президент Немецкой лыжной ассоциации Франц Штайнле.

Уже известна дата гонки на «Химгау-Арене» — 28 декабря. Свое участие в соревнованиях пока подтвердили только немецкие биатлонисты Бенедикт Долль и Дениз Херманн. Пока остается открытым вопрос о присутствии зрителей на событии.