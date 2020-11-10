В Москве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу сезона-2020/21. Матчи этой стадии пройдут уже в 2021 году.

Московское «Динамо» на домашнем стадионе примет «Спартак», «Краснодар» сыграет с «Сочи». Также в Москве состоятся матчи «Локомотива» и «Тамбова», ЦСКА и «СКА-Хабаровск».

Петербургский «Зенит» на домашней «Газпром-Арене» сыграет с тульским «Арсеналом». «Уфа» в Башкирии примет «Урал», подмосковные «Химки» сыграют с самарскими «Крыльями Советов». «Ростову» предстоит провести домашний матч с «Ахматом».

Напомним, в 1/8 финала автоматически вышли российские клубы, которые осенью-2020 года выступали в еврокубках (включая «Ростов» и «Динамо», которые вылетели в квалификации Лиги Европы). Остальные клубы премьер-лиги пробивались в эту стадию через групповой этап.