Президент федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Сергей Чопозов заявил, что в организации хотели бы провести церемонию прощания с тренером Игорем Москвиным, который умер сегодня, 10 ноября.

В интервью ТАСС Чопозов отметил, что если Тамара Николаевна Москвина, супруга Игоря Москвина и заслуженный тренер России по фигурному катанию, захочет, то федерация организует церемонию прощания.

«Игорь Борисович был величайшим человеком, легендой СССР и России. Это был редкий человек, поэтому мы хотели бы все-таки провести церемонию прощания, чтобы проводить его в последний путь», — заявил Чопозов, подчеркнув, что Тамара Москвина — невероятный человек и прекрасная жена, которая всегда оберегала своего супруга.

«Я не знаю, каких сил ей это стоит, но хочу сказать: Тамара Николаевна, мы рядом, вы подаете нам пример силы и мужества», — заключил Чопозов.