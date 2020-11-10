Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на известие о смерти советского и российского тренера по фигурному катанию Игоря Москвина. Слова Тарасовой цитирует агентство ТАСС. По мнению Тарасовой, Москвин был великим тренером, и все у него учились. Эксперт вспомнила, как Москвин работал с Людмилой Белоусовой и Олегом Протопоповым, которыми восхищался весь мир.

«Он придумал направление работы, воспитал целую плеяду мальчиков — Юрий Овчинников, Игорь Бобрин, еще несколько человек. Это штучный человек, такого уже не будет», — сказала Тарасова.

Игорь Москвин умер сегодня, 10 ноября, на 91-м году жизни. В Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга заявили, что хотели бы провести церемонию прощания с великим тренером.