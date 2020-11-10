Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался о выступлении чемпионки Европы Алены Косторной на четвертом этапе Кубка России в Казани, где она заняла второе место.

В интервью ТАСС Ягудин подметил, что на данный момент Косторная смотрится на льду тяжеловато, по какой-то одной причины этому нет, — это могут быть коньки, которые спортсменка меняла две недели назад, а может и еще что-то.

По словам фигуриста, из-за того, что фигуристке тяжело, в программе выскакивают и каскад с двойным прыжком, а также отсутствие на данный момент тройного акселя.

«Но давайте не забывать — это ее первый официальный турнир после сложного перерыва», — заключил Ягудин.

Напомним, Алена Косторная заняла второе место на этапе Кубка России в Казани, уступив более 20 баллов Александре Трусовой.