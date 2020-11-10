Федеральная прокуратура Италии изъяла 95 тестов на коронавирус, которые проходили футболисты римского «Лацио» в лаборатории Futura Diagnostica в Авеллино.

Издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что это сделано для того, чтобы проверить правильность работы лаборатории. Руководителя Futura Diagnostica Иво Пульчини подозревают в фальсификации медицинских документов.

На данный момент прокуратура настаивает на третьей перепроверке результатов тестов в лаборатории Moscati, которая также расположена в Авеллино. Предыдущая проверка прошла в Риме и показала ложноотрицательные результаты теста на коронавирус Чиро Иммобиле, Лукаса Лейвы и Томаса Стракоши — на самом деле игроки тогда еще болели коронавирусом.

Разница в тестировании была замечена, когда эти футболисты прошли тестирование от УЕФА и не получили разрешение на поездку в Петербург на игру с «Зенитом».