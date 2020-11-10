Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка России, в которой петербуржцам предстоит сыграть против тульского «Арсенала».

Слова Медведева с трансляции жеребьевки цитирует портал РИА Новости. По словам Медведева, у «Зенита» одна задача на сезон — выиграть и чемпионат, и Кубок России.

«Арсенал» — очень хороший соперник, не потому что легкий, а потому что сложный», — сказал гендиректор клуба, подчеркнув, что с тульской командой его связывают долгие взаимоотношения, в частности, аренда в «Арсенал» Артема Дзюбы.

«Это хороший, интересный жребий, и на наш стадион придут все, кому разрешат», — сказал Медведев, отметив, что надеется на вместимость «Газпром-арены» на уровне не менее 50%.