Российские фигуристы Арина Ушакова и Максим Некрасов выиграли четвертый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани в танцах на льду среди кандидатов в мастера спорта.

За ритм-танец и произвольный танец фигуристы из ЦОВС «Одинцово», представляющие Московскую область набрали 183,98 балла, выиграв и первый, и второй день соревнований.

На второй позиции расположились фигуристы из Москвы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, они представляют СК «Мегаспорт». В ритм-танце и в произвольном танце пара стала второй, общий результат фигуристов — 164,94 балла.

Бронзу турнира взяли спортсмены из московской СШОР «Синяя птица» Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов. Они стали третьими в ритм-танце, опустились на пятую позицию в произвольном танце, но по общей сумме баллов смогли сохранить третье место. Их результат — 148,60 баллов.