Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев оценил выступления российских клубов в еврокубках в сезоне-2020/21.

Слова Романцева цитирует портал «Москва.ру». Тренер подчеркнул, что результаты клубов РПЛ на европейской арене вполне ожидаемы, и от команд изначально не стоило ждать сильного выступления. Романцев также предложил посмотреть 15 минут любого матча в чемпионате Испании или Англии тем, кто ждал других результатов от россиян.

«В той же Ла Лиге или АПЛ и скорости иные, и культура владения мячом гораздо выше», — сказал Романцев, затем обратившись к тем, что резко критикует выступления российских клубов в Европе: «Не стреляйте в пианиста – он играет как умеет».

Напомним, за три тура Лиги чемпионов и Лиги Европы российские клубы не одержали ни одной победы.