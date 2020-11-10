На арене ледового дворца в Казани сегодня, 10 ноября, пройдет короткая программа спортивных пар в рамках четвертого этапа Кубка России по фигурному катанию.

Прямую трансляцию выступлений можно будет посмотреть здесь. Начало назначено на 19:45 по московскому времени.

Во второй разминке будут выступать пары из резерва сборной России: Ясмина Кадырова/Иван Бальченко и Алина Пепелева/Роман Плешков.

В третьей, сильнейшей разминке покажут короткие программы сильнейшие пары сборной России. Под седьмым номером выступят представители Санкт-Петербурга и группы Тамары Москвиной и Артура Минчука Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Затем короткую программу покажут их одногруппники, действующие чемпионы России и Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.