Бой-реванш между ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье находится под угрозой срыва.

Информацию об этом сообщает корреспондент ESPN Ариэль Хельвани.

По данным журналиста, контракт на бой до сих пор не подписан, и бой Порье и Конора не утвердили. Проблема состоит не в Макгрегоре: ирландец намеревается возобновить карьеру.

Как известно Хельвани, причина возможного срыва боя точно такая же, как и та, что не позволила состояться поединку Дастина Порье и Тони Фергюсона 24 октября — Порье хотел заключить более выгодную сделку для себя, и переговоры зашли в тупик.

«В UFC сообщили, что они могут заменить Порье на Гейджи, если Макгрегор даст на это согласие», – заявил Хельвани.