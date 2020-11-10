Петербургский СКА начал встречу с финским «Йокеритом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. Прямую трансляцию матча можно найти здесь.

В последнем матче КХЛ перед паузой на Евротур СКА уступил пекинского «Куньлуню» 1:2. До этого обыграл омский «Авангард» 5:2, уступил московскому «Спартаку» со счетом 1:4. У СКА девятый показатель в КХЛ по очкам. У команды Валерия Брагина 27 баллов.

В лазарете «Йокерита» оказалось 14 хоккеистов накануне встречи со СКА. У финского клуба сыграно на шесть матчей меньше СКА, поскольку клуб уже уходил на карантин из-за заражений коронавирусом. Команда занимает седьмое место в Западной конференции с двадцатью тремя очками.