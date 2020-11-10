Главный тренер сборной Китая по биатлону, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, что его подопечные не смогут приехать в Европу на декабрьские этапы Кубка мира.

Слова Бьорндалена цитирует норвежский TV2. «Ситуация с коронавирусом в Европе – главная причина, по которой мы не сможем приехать», — сообщил тренер, подчеркнув, что ему очень жаль команду и готовиться к следующей возможности выступить на Кубке мира, которая предоставится уже в январе в немецком Оберхофе.

Напомним, ранее в Международном союзе биатлонистов приняли решение провести первый и второй этапы Кубка мира в финском Контиолахти, а третий и четвертый — в австрийском Хохфильцене, таким образом, сократив количество переездов.