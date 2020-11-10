В очередном матче регулярного сезона КХЛ ЦСКА будет принимать «Спартак». Матч пройдет на «ЦСКА Арене» 10 ноября. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА

ЦСКА сыграли 23 встречи в рамках регулярного первенства и успели заработать в своё актив 36 очков. В данный момент времени, коллектив занимает лидирующую строчку и уверенно стоит в турнирной таблице.

Последние шесть встреч закончились для «армейцев» были для команды достаточно успешными. Сначала коллектив одержал победу над московским «Динамо» со счётом 2-1, затем в близкой борьбе клуб не смог справиться с «Торпедо» и проиграл в дополнительное время со счётом 2-3, однако сразу после одержал верх над «Динамо» Минск с разгромным счётом 5-1 и победил «Куньлунь» (3-2).

Конец октября для клуба прошёл победоносно над «Спартаком» в равной борьбе в дополнительное время, но уже 1 ноября в матче-реванше с «Динамо» Москва хоккеисты не смогли справиться и проиграли со счётом 3-4.

«Спартак»

У «Спартака» идут дела хуже в рамках турнирной таблице и клуб занимает только девятое место и имеет всего 23 очка. «Спартак» отыграл в рамках регулярного сезона КХЛ 22 матча.

Последние пять игр для «народной команды» были более успешны, чем их предыдущие результаты. Коллектив одержал победу в трёх из пяти матчей, причём дважды это было в основное время. Знаковой победой стал триумф над московским СКА с разгромным счётом 4:1.

С таким же счётом закончилась следующая встреча с «Сочи», однако против «Северстали» подопечные Олега Знарка не смогли справиться и проиграли в достойной борьбе с итоговы счётом 3:4.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в московском дерби букмекеры предлагают поставить за 1.55, на ничью они дают коэффициент 4.96, а на победу «Спартака» — 5.60.

Эксперты считают, что история говорит сама за себя. Последний раз, когда «Спартак» обыгрывал своих соперников в основное время был более семи лет назад. За это время много изменилось, но аналитики предлагают рассмотреть прогноз на ЦСКА не проиграет и тотал больше 4.5 с коэффициентом 2.11.