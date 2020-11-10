Российский хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух отреагировал на новости о смерти советского и российского тренера по фигурному катанию Игоря Москвина.

Слова Авербуха цитирует портал РИА Новости. Хореограф назвал Москвина столпом фигурного катания, которое многим ему обязано.

«Москвин является учителем каждого фигуриста, потому что именно им придумано огромное количество новых элементов», — сказал Авербух, подчеркнув, что именно этот тренер закладывал тот фундамент фигурного катания, который использует современное поколение.

Также Илья Авербух пожелал сил вдове тренера Тамаре Николаевна Москвиной, чтобы пройти это испытание.

«Это сильная женщина, это еще один столп российского и советского фигурного катания», – сказал Авербух.

Напомним, о кончине Игоря Москвина стало известно сегодня, 10 ноября.