Нигерийский нападающий Ахмед Муса может вернуться в московский футбольный клуб ЦСКА.

Информацию об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. По данным эксперта, ЦСКА уже начали переговоры с форвардом, который не так давно покинул саудовский клуб «Аль-Наср» по истечении срока контракта.

Причины начала переговоров с Мусой — плохая игра аргентинского новичка ЦСКА Адольфо Гайча, который сильно недоволен главный тренер клуба Виктор Гончаренко.

По данным Карпова, Муса мог вернуться в Россию еще зимой 2019 года, перейдя в «Ростов» на правах аренды, однако «Аль-Наср» отказался от этой идеи, поскольку сорвался трансфер Хавьера Пасторе из «Ромы».

Напомним, Ахмед Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 годы.