Петербургский СКА обыгрывает финский «Йокерит» после первого периода в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра проходит на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки. На данный момент счет в матче 2:1 в пользу гостей.

На третьей минуте встречи счет в матче открыл Владимир Ткачев с передачи Ивана Морозова. Затем «Йокерит» в большинстве ответил шайбой Мики Партанена, ему ассистировали Якуб Крейчик и Саку Мяэналанен, эпизод произошел на 6-й минуте игры.

На 10-й минуте СКА вновь вышел вперед стараниями форварда Евгения Кетова.

Команды проведут на льду еще минимум два периода, прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Накануне встречи «Йокерит» занес в официальный список травмированных хоккеистов сразу 14 игроков команды.