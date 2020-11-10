Группа инсайдеров Tiffany Treadmore Inc в своём твиттере сообщила о том, что релиз одной из самых ожидаемых игр 2020 года Cyberpunk 2077 могут снова перенести. В данный момент игра должна выйти 10 декабря, однако инсайдеры предполагают, что нашумевшая RPG выйдет только после нового года.

Cyberpunk 2077 — это игра от CD Project RED, причем отошедшая от мира фэнтези и средневековья к будущему и киберпанковскому сеттингу. События игры разворачиваются в мире настольной RPG Cyberpunk 2020, однако временные рамки сдвинуты к 2077 году.

В комментариях к твиту инсайдеры сообщили, что до них дошли «невесёлые вещи» о доработки игры. Tiffany Treadmore Inc уже предрекли отмену E3 2020 и выхода новой игры от Valve Half-Life Alyx, поэтому пользователи доверяют данному источнику.

Ранее журналист Джейсон Шрайер поделился информацией о том, что сотрудников CD Projekt RED, которые занимаются разработкой одной из самых ожидаемых игр года Cyberpunk 2077 перевели на сточасовую рабочую неделю. Данной информацией он поделился в твиттере.