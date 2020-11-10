Турнир по фигурному катанию серии ISU Challenger — Warsaw Cup решили отменить из-за массового снятия участников.

Соревнования стояли в календаре Международного союза конькобежцев на уикенд с 12 по 15 ноября. Турнир по танцам на льду в рамках Кубка Варшавы отменили еще 6 ноября, организаторы планировали провести соревнования в мужском и женском одиночном катании.

Изначально в заявках на женский и мужской турниры было по 12 участников, в их числе чемпионка Польши, ученица Брайана Орсера Екатерина Куракова, а также итальянец Даниэль Грассль и француз Кевин Эймоз. За два дня до старта турнира в Варшаве сразу 9 спортсменов снялись с мужских соревнований, поэтому соревнования потеряли статус ISU Challenger.

Организаторы приняли решение полностью отменить соревнования, включая женский турнир.