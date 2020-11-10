Бывший киберспортсмен по Dota 2 Джимми DeMoN Хо вспомнил в своём твиттере о случае, когда его обвиняли в домогательствах. Хо считает, что обвинения были ложными и безосновательными, именно поэтому он много чего потерял в киберспортивном направлении.

Прошло уже почти 5 месяцев, и я искренне хочу, чтоб обвинения в мою сторону от анонимных людей были выдвинуты. Хочется справедливости и мира за ту клевету, которая была предъявлена в мой адрес. Быть забаненным и терять множество возможностей из-за ложных обвинений – не круто. Если бы я мог, я бы подал в суд за клевету на мое имя.

Этим летом бывшего киберспортсмена отстранила студия Beyond the Summit от работы в медиа-пространстве из-за скандала о сексуальных домогательствах. Студия и сообщество были настроены однозначно, однако сам игрок ещё тогда выразил своё несогласие с данной ситуацией и попросил предоставить доказательства.