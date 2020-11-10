Стример по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов поделился о своём заработке с именного сета на Disruptor, который был в сокровищнице в The International 2014 года. Аналитик признался, что за все шесть лет набор принёс больше $25 тыс и регулярно приходят ещё деньги. Данной информацией Ярослав поделился на регулярном подкасте с Владимиром Maelstorm Кузьминовым.

В момент, когда он был в сундуках и так далее, то есть его покупали люди, я заработал, мне кажется, что-то в районе $25 тыс. Это очень неплохо, но ты должен понимать, что я имел кат в тот момент — 0,1%. Если ты имеешь кат 10% — умножай эту сумму в 100 раз.

Кузнецов сравнил этот заработок с заработной платой киберспортсменов Virtus.pro, которые они получают каждый месяц. По его словам, игроки каждые 30 дней получают оплату больше, чем вся оплата за шесть лет с комплекта Static Lord.

Ранее Ярослав NS Кузнецов поделился в твиттере воспоминаниями об игре в DTS, съёмных квартир и зарплаты $100 в месяц. Кузнецов отметил, что несмотря на встречные трудности, данная команда была самая приятная, за которою он мог выступать.