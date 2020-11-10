Российские фигуристы Алина Расковалова и Артем Бутаев выиграли короткую программу на турнире юниорских спортивных пар на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Пара Расковалова/Бутаев представляет СШОР «Старт» Пермского края. За выступление в короткой программе фигуристы получили от судей 66,06 балла, из которых более 36 баллов за технику.

Второе промежуточное место занимают Александра Каргулина и Илья Калашников, они набрали 61,48 балла за свое выступление. Фигуристы также представляют Пермский край и СШОР «Старт».

Третье место на данный момент занимают фигуристы из Санкт-Петербурга — Екатерина Сторублевцева и Артем Грицаенко, тренирующиеся в школе Тамары Москвиной. Они набрали 59,62 балла за свою программу.

Завтра, 11 ноября, пройдут соревнования у юниорских пар в произвольной программе.