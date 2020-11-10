Петербургский СКА увеличил отрыв от финского «Йокерита» за время второго периода в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/21.

Единственную шайбу во втором периоде забросил финский форвард СКА Миро Аалтонен, передачами на него отметились Артем Швец-Роговой и Виктор Антипин.

В первом периоде в составе СКА отличились Владимир Ткачев и Евгений Кетов, в составе финской команды отличился Мика Партанен. Отметим, хоккеисты СКА забросили все шайбы в равных составах, тогда как «Йокерит» сумел один раз реализовать большинство.

Накануне встречи «Йокерит» занес в официальный список травмированных хоккеистов сразу 14 игроков команды — известно, что в команде была зафиксирована вспышка коронавируса

Команды проведут на льду еще минимум один период, прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь..