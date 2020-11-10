Стример Илья Maddyson Давыдов получил несколько жалоб о нарушении авторских прав на Twitch. Давыдов сообщил, что не собирается что-либо делать с большим количеством материала, который нельзя удалить автоматически, а так же, что не планирует предпринимать никаких действий для решения проблемы.

Да, мне реально страйки по дмца пришли, еще парочка и канал снесут, так что это не рофл. Лично мне, я ничего делать не буду, но тем не менее есть такая шляпа.

Некоторое время назад создатели контента на Twitch получили предупреждающие оповещения о том, что им необходимо удалить записи из-за нарушения авторского права. Представители сервиса не сообщили о том, какие конкретно материалы необходимо удалить. Именно по этой причине множество стримеров удалили весь материал, который находился в записях.

Ранее стриминговая площадка Twitch попросила пользователей отключить приложения, блокирующие рекламу на сайте. В заявлении было сказано, что данные программы препятствуют полноценной работе сайте.