Российские фигуристы Анастасия Мишина/Александр Галлямов выиграли короткую программу турнира спортивных пар на четвертом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

Фигуристы без помарок исполнили короткую программу под балет «Эсмеральда» и набрали 79,66 баллов от судей, из которых более 42 баллов — за техническую составляющую программы.

Второе место на данный момент занимают их соперники по группе Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие на 5 сотых балла меньше. Результат Бойковой и Козловского — 79,61 балла.

Третье промежуточное место после короткой программы занимают Евгения Тарасова и Владимир Морохов, набравшие 78,72 балла за свой прокат. Спортсменам немного снизили оценку за степаут на параллельном тройном тулупе у партнера.

Завтра, 11 ноября, спортивные пары откатают произвольную программу.