Комментатор и ведущий студии Maincast Виталий v1lat Волочай поделился мнением относительно инсайдов о новой команде Алексея Solo Березина, которая должна принять участие в заключительном матче за слот на EPIC League Division 1. Волочай отметил, что данное решение организаторов сильно ломает целостность чемпионата.

Как так вышло что формат турнира поменялся после старта? Не ламает ли это целостность турнира? А не захотят ли орги потом Нави вернуть в турнир после их поражения, к примеру? Почему та самая грандграндфинальная команда не смогла стартовать неделю назад с первых матчей квал? Почему через неделю после старта, и почему сразу не анонсирован был этот инвайт? Как тушить горящие зады англоязычных зрителей? Судя по вчерашним баталиям в соцсетях, люди очень недовольны «блатом» который получила та самая команда.

V1lat также поделился информацией о том, что все команды знали о том, что такой формат град-финала будет, однако изначально на данном слоте был новый состав Natus Vincere.

Компания организатор турнира Epic Esports Events прокомментировала ситуацию и заявила, что из-за того, что Evil Geniuses отказались от участия в основной части турнира, то слот отдали «Рожденным Побеждать», а инвайт в гранд-финал был отдан коллективу, который не принимал участие в квалификациях.