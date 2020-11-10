Американский боец ММА Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор договорились о проведении боя на турнире UFC 257, который состоится 23 января.

Об этом сообщает портал MMAFighting, со ссылкой на ряд источников, близких к ходу переговоров.

По данным СМИ, вчера, 9 ноября, Макгрегор и Порье уладили все детали контракта. Изначально Макгрегор выступал за проведение боя-реванша с Порье на турнире UFC 256, который состоится в декабре 2020 года.

Бойцы уже встречались в октагоне в рамках промоушена UFC: их первый бой состоялся в сентябре 2014 года, Макгрегор одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, Дастин Порье обладал временным титулом чемпиона UFC в легком весе, а Конор Макгрегор владел двумя чемпионскими поясами UFC — в легком и полулегком весе.