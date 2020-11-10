Петербургский СКА обыграл финский «Йокерит» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счетом 4:1 в пользу петербуржцев.

В первом периоде СКА сумел открыть счет благодаря шайбе Владимира Ткачева уже на третьей минуте встречи. «Йокерит» ответил через три минуты шайбой Мики Партанена, но СКА вновь вышел вперед до окончания периода — шайбу в актив записал Евгений Кетов.

Во втором и третьем периодах СКА лишь увеличивал отрыв от соперника: на 35-й минуте шайбу забросил Миро Аалтонен, на 49-й — Евгений Тимкин.

Таким образом, СКА реабилитировался после домашнего поражения от «Куньлунь Ред Стар», «Йокерит» же потерпел поражение с большим количеством выбывших из обоймы хоккеистов.