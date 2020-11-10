В 2020 году быть стримером очень престижное занятие. Наверняка каждый, кто следил за своим любимым стримером думал: а не запустить ли мне свою личную трансляцию. Многие игроки хотят получить внимание, стать знаменитым и зарабатывать, играя в компьютерные игры, однако далеко не у каждого это получается.

На стриминговом сервисе Twitch находятся абсолютное большинство всех стримеров. Некоторое время назад Microsoft пытались создать своего конкурента, однако у разработчиков так и не получилось добиться желаемого результата и проект Mixer был закрыт.

В разных популярных категориях, будь то CS:GO, Dota 2, Valorant, League of Legends или любая другая игра, находятся так называемые «топы» и за ними всегда следит основная часть зрителей платформы. Однако помимо этих людей пытаются стримить и набрать свою аудиторию тысячи пользователей.

Кто-то пытается заинтересовать свою аудиторию различными конкурсами, кто-то эксклюзивным материалом, а кто-то своей хорошей игрой. Некоторые среди них набирают свою аудиторию и подписчиков, однако есть и те игроки, за которыми практически никто не следит. Так пользователь под ником Fivers пожаловался, что за целый год регулярных трансляций так и не смог привлечь ни одного зрителя на свой Twitch канал.

Я стримлю с нулем зрителей уже больше года и определенно чувствую, что мои усилия, которые я вложил в трансляции, просто пропали даром. Может ли кто-нибудь дать мне несколько советов о том, как привлечь хотя бы небольшую аудиторию? Хотя бы одного человека, чтобы он пришел посмотреть за моей игрой и немного пообщаться. Что я делаю не так?

Многие пользователи начали поддерживать игрока и давать ряд советов для улучшения трансляции. В любом виде деятельности очень важно постоянное развитие и щепотка удачи. После того, как игрок заявил о себе и его пост вышел в топы на Reddit, люди начали подписываться на него и в момент написания статьи игрок имеет более 100 зрителей онлайна.