Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски получил в подарок «Золотой мяч», сделанный из конструктора лего.

Фото с необычным презентом Роберт Левандовски продемонстрировал в своем «Инстаграме». Золотой мяч футболисту подарил польский рэп-исполнитель Якуб Грабовски, более известный под псевдонимом Quebonafide.

«Спасибо за этот отличный трофей, который ты для меня собрал», — написал Левандовски в подписи к фото.

Напомним, Роберт Левандовски являлся основным претендентом на получение «Золотого мяча» по версии журнала France Football в 2020 году, однако в редакции журнала приняли решение не вручать награду в этом году из-за пандемии коронавируса и неравных возможностей для соревнований. Позже стало известно, что журнал France Football прекратит существование в прежнем формате и станет выпускаться как приложение к изданию L’Equipe.