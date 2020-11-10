Принято считать, что в российском женском одиночном катании прилично фигуристок не только с приставкой «топ», но и представительниц так называемого второго эшелона. На этапе Кубка России в Казани мы увидели сразу несколько таких фигуристок со статусом «списанных со счетов». Есть ли у них будущее или мы наблюдаем закат карьеры?

Софья Самодурова, кажется, все еще возвращает форму, но в Казани уже было гораздо приятнее смотреть на ее выступление. Короткую программу чемпионка Европы 2019 года откатала чисто, произвольную — почти чисто.

Чтобы вновь иметь шансы на попадание в первый эшелон, нужно учить элементы ультра-си, и Самодурова такие элементы учит. Уже почти год она говорит о том, что активно ставит тройной аксель, но по-прежнему главная задача — докрутить прыжок. Чтобы дело пошло веселее, Самодуровой необходимо поднимать высоту прыжков, иначе докрутить триксель вряд ли удастся… Да и с каждым стартом все отчетливее кажется, что Соня отлично сработала в тот момент, когда у нее была самая явная возможность взять трофей — в январе 2019-го года в Минске. Будет ли еще один такой шанс? Пока предпосылок не видно.

Станислава Константинова по-прежнему радует красивыми программами и катанием, но техника прыжков страдает не по-детски. После перехода к «Ангелам Плющенко» Стася вроде как ушла от постоянных падений, но все еще не может избавиться от недокрутов и бабочек. Это было и в Казани — сразу четыре недокрута, падение на тройном флипе и предательский двойной риттбергер позволили занять лишь девятое место по сумме двух программ.

Есть ли выход для Константиновой? Среди всех «забытых» фигуристок ее перспективы смотрятся гораздо менее радужно, ведь хорошее катание не спасает от потеи баллов на технике. Посмотрим, в какой форме подойдет Константинова к чемпионату России и будем надеяться на чудо.

В Казани о себе вновь заявила Анастасия Тараканова, вновь сменившая тренерский штаб в межсезонье. За свои 16 лет Анастасия Тараканова потренировалась уже и в «Снежных барсах», и у Этери Тутберидзе, и в «Ангелах Плющенко» — но нигде не могла найти себя. В прошлом сезоне фигуристка пропустила чемпионат России и первенство страны, а также неудачно выступила в финале Кубка России, после чего вообще была замечена на сборе с национальной командой.

Вернулась Тараканова с двумя оригинальными постановками от Адьяна Питкеева, теперь она тренируется под руководством Ксении Ивановой. Пока катание Таракановой смотрится тяжелее обычного, но все мы знаем, как она умеет выступать — размашисто и с душой нараспашку. В произвольной программе фигуристка сосредоточилась на исполнении прыжков, поэтому привычной зашкаливающей энергии в прокате было не видно, однако сразу после окончания музыки Настя разрыдалась — да, наконец-то она доказала самой себе, что еще может пошуметь в женском одиночном. Что касается перспектив: вновь разговоры о том, что нужно усложнять контент, однако что касается психологии — здесь Тараканова сейчас обыгрывает многих, а это залог успеха на будущее.