Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова поблагодарила болельщиков за баннер на четвертом этапе Кубка России в Казани.

В своем «Инстаграме» Трусова поблагодарила своих фанатов, которые поддерживали ее на трибунах казанского ледового дворца, а также выложила свое фото в коллаже со снимком огромного баннера с надписью «Русская ракета».

«Мои болельщики не перестают удивлять! Такую красоту создали! Вы лучшие!!!», — написала Трусова под коллажом.

Напомним, Александра Трусова выступила на этапе Кубка России в Казани с тремя чистыми четверными прыжками в произвольной программе (лутц, сальхов и тулуп). Фигуристка выиграла этап, набрав более 248 баллов, что на один балл выше мирового рекорда по сумме двух программ.