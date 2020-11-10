Нападающего футбольной команды ПСЖ Неймара забанила на своей платформе администрация стримингового сервиса Twitch. Какая именно причина этого события в данный момент неизвестно.

Неймар начал стримить на Twitch около месяца назад, футболист играл в CS:GO, Among Us и другие дисциплины со своими друзьями и общался с чатом. На первой трансляции счётчик зрителей перевалил отметку в 100 тыс человек, чем создал вокруг себя много шума.

Ранее игрок признавался, что давно следит за киберспортом и лично общается с несколькими бразильскими киберспортсменами. У Неймара есть фотографии с Габриэлем FalleN Толедо и некоторыми игроками FURIA Esports.

В 2020 году быть стримером очень престижное занятие. Наверняка каждый, кто следил за своим любимым стримером думал: а не запустить ли мне свою личную трансляцию. Многие игроки хотят получить внимание, стать знаменитым и зарабатывать, играя в компьютерные игры, однако далеко не у каждого это получается.

На nevasport появился эксклюзивный материал о стримерстве, в котором вы узнаете про судьбу человека, которого никто не смотрел на протяжении целого года.