Киберспортсмен Ладислав GuardiaN Ковач принял участие в шоу «Переоценён и недооценён», в котором ему было необходимо выбрать только один из двух вариантов. Ковач высказался про бывшего тиммейта и капитана Даниила Zeus Тесленко, состав Natus Vincere и Valorant.

Zeus недооценивали, у него были безумные лидерские качества. Как он читал игру и соперников, какие делал коллы, когда мы были лучшей командой в мире. Команды из СНГ переоценены. Они не так хороши, как думают люди в регионе. Считаю, NAVI не так хороши, как думают люди. Если NAVI — лучшая команда СНГ, то они должны куда лучше выступать на турнирах.

Ковач также считает шутер от Riot Games Valorant переоценённой игрой, однако свою аудиторию шутер определённо найдёт. Киберспортсмен признался, что ему не нравится новая игра и он останется верным Counter Strike. GuardiaN считает, что Valorant это смесь идеи шутера и Overwatch.

В рамках шоу игрок также назвал переоценёнными состав mousesports по CS:GO, а также чешский и словацкий регион.