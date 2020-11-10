Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о смерти своего мужа, тренера Игоря Москвина.

Слова Москвиной приводит портал РИА Новости. По словам тренера, она всегда чувствует себя хорошо, а в ее жизни было много различных ситуаций, из которых она старалась выходить наилучшим образом.

Москвина подчеркнула, что сегодня, 10 ноября, она потеряла самого близкого человека в жизни.

«Я могла бы спокойно сидеть в своем номере и плакать. Но наверняка он бы сказал мне: «Тамара, ты подготовила ребят вместе с другими специалистами, иди и доделай свое дело. А я тебя подожду», — сказала Москвина.

Напомним, сегодня Тамара Москвина вывела на старт этапа Кубка России в Казани две своих пары — Александру Бойкову/Дмитрия Козловского и Анастасию Мишину/Александра Галлямова.