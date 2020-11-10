Стример Ярослав NS Кузнецов поделился своим мнением о способностях тренировать команду бывшего профессионального игрока Айрата Silent Газиева состав Team Spirit. Кузнецов отметил, что российский киберспортсмен имеет за своими плечами большой багаж знаний и может стать тренером в классическом понимании.

Я считаю, что вполне себе Silent может занять эту нишу. Почему нет? Он очень опытный игрок и спокойный человек. У него большой багаж знаний. Мне кажется, что Silent может стать вполне неплохим тренером. Тренером по игровой механике, игровым каким-то аспектам, стратегическим. То есть более таким, классическим тренером в мировом понимании.

В данный момент неизвестно, кто будет в новом составе Team Spirit.

Ранее NS поделился о своём заработке с именного сета на Disruptor, который был в сокровищнице в The International 2014 года. Аналитик признался, что за все шесть лет набор принёс больше $25 тыс и регулярно приходят ещё деньги.