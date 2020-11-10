Российские фигуристы, чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о смерти одного из своих тренеров Игоря Москвина и посвятили ему прокат в короткой программе на этапе Кубка России в Казани.

Слова фигуристов цитирует портал РИА Новости. По словам Козловского, сегодня весь спорт ушел на второй план, а выступать паре было тяжело и некомфортно, поскольку для них смерть Игоря Москвина — это тоже утрата.

«Мы работали с Игорем Борисовичем, ценили его, любили, он до последнего приходил на каток», — сказал Козловский.

Александра Бойкова подчеркнула, что прокат нельзя было не посвятить памяти Игоря Москвина поскольку и музыка, и программа этому способствовали.

Напомним, Игорь Москвин скончался сегодня, 10 ноября, на 92-м году жизни после продолжительной болезни.