Нападающий «Питтсбург Пингвинз» и сборной России по хоккею Евгений Малкин высказался о возможности работы экспертом на телеканале «Матч ТВ».

В интервью Дмитрию Губерниеву на «Матч ТВ» Малкин отметил, что пока не подписан контракт, ни о каких экспертных вопросах не может идти и речи. Губерниев в свою очередь отметил, что у Малкина получилось бы работать экспертом на тв, но надо позаниматься техникой речи.

Затем Губерниев предложил Малкину прочитать в эфире скороговорку, на что хоккеист ответил: «Не, Дим, давай не будем из меня делать Загитову». Губерниев повторил просьбу, но Малкин попросил не ставить его в тупиковую ситуацию.

«Что у тебя за фишка стала – любого гостя… К тебе перестанут ходить», — заключил Малкин.

Ранее на интервью у Дмитрия Губерниева была олимпийская чемпионка Алина Загитова, она читала в эфире скороговорку про налима.